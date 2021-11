Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy MARCHE DE NOEL GARE A L’ART Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Meurthe-et-Moselle Marché de Noël des artisans d’art les 18 et 19 décembre de 10h à 19h. 40 créateurs réunis à la salle Chepfer et Mienville (entrée à l’arrière de l’Hôtel de ville). +33 6 77 18 45 98 Ville de Nancy

