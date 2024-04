Marché de Noël La Halle Léo Ferré Gardanne, samedi 30 novembre 2024.

Marché de Noël La Halle Léo Ferré Gardanne Bouches-du-Rhône

L’Office de Tourisme organise son traditionnel Marché de Noël !

Les 25 et 26 novembre De 10h à 18h

A la Halle Léo Ferré, avenue du 8 Mai 1945

Retrouvez pour l’occasion plus de 130 exposants et de nombreuses animations pour toute la famille artisans d’exception (poterie, maroquinerie, céramique, bijoux, santonniers, créchistes…), stands de gastronomie (foie-gras, fromages, charcuterie, confiseries, chocolats, macarons…). Tout pour émerveiller vos yeux et vos papilles dans une ambiance conviviale et chaleureuse.



Au programme



Samedi 25 novembre

A 11h Animation musicale

Par la troupe Gardanne Music Les Fanettes

A 15h Atelier créatif autour de Noël

Par L’Arrêt Créatif Gardanne

A partir de 6 ans sur inscription au 04.42.51.02.73 ou sur place, directement sur le stand de l’office de tourisme.

Gratuit



Dimanche 26 novembre

A 11h et à 15h Ateliers créatifs autour de Noël

Par L’Arrêt Créatif Gardanne

A partir de 6 ans sur inscription au 04.42.51.02.73 ou sur place, directement sur le stand de l’office de tourisme.

Gratuit .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-30 10:00:00

fin : 2024-12-01 18:00:00

La Halle Léo Ferré Avenue Du 8 mai 1945

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@tourisme-gardanne.fr

L’événement Marché de Noël Gardanne a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme de Gardanne