Marché de Noël – Gainneville Gainneville Gainneville Catégories d’évènement: Gainneville

Seine-Maritime

Marché de Noël – Gainneville Gainneville, 11 décembre 2022, Gainneville. Marché de Noël – Gainneville

Rue Louis Aragon Gainneville Seine-Maritime

2022-12-11 10:00:00 – 2022-12-11 16:00:00 Gainneville

Seine-Maritime Gainneville Les associations de Gainneville organisent leur marché de Noël, au profil du Téléthon, le dimanche 11 décembre de 10h à 16h, au Grenier à Sel de Gainneville. Venez découvrir différents stands : artisanat, livres d’occasion… Entrée : 1€. Les associations de Gainneville organisent leur marché de Noël, au profil du Téléthon, le dimanche 11 décembre de 10h à 16h, au Grenier à Sel de Gainneville. Venez découvrir différents stands : artisanat, livres d’occasion… Entrée : 1€. +33 2 32 79 59 59 https://gainneville.fr/ Gainneville

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gainneville, Seine-Maritime Autres Lieu Gainneville Adresse Rue Louis Aragon Gainneville Seine-Maritime Ville Gainneville lieuville Gainneville Departement Seine-Maritime

Gainneville Gainneville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gainneville/

Marché de Noël – Gainneville Gainneville 2022-12-11 was last modified: by Marché de Noël – Gainneville Gainneville Gainneville 11 décembre 2022 Gainneville Rue Louis Aragon Gainneville Seine-Maritime seine-maritime

Gainneville Seine-Maritime