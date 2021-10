Fumel Fumel Fumel, Lot-et-Garonne Marché de Noël Fumel Fumel Catégories d’évènement: Fumel

Lot-et-Garonne

Marché de Noël Fumel, 18 décembre 2021, Fumel. Marché de Noël 2021-12-18 – 2021-12-18

Fumel Lot-et-Garonne Le cercle nautique fumélois organise son premier marché de Noël en collaboration avec la mairie et la comité des fêtes.

Au programme : chalets d'exposants, présence du Père Noël, Noël des enfants, restauration sur place, vin chaud et boissons chaudes, spectacle en fin de journée, manèges, calèche…

+33 6 83 10 73 24

© Trentels dernière mise à jour : 2021-09-30

