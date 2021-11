Frœschwiller Frœschwiller Bas-Rhin, Frœschwiller Marché de Noël Frœschwiller Frœschwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Frœschwiller

Marché de Noël Frœschwiller, 5 décembre 2021, Frœschwiller. Marché de Noël Frœschwiller

2021-12-05 14:00:00 – 2021-12-05 20:00:00

Frœschwiller Bas-Rhin Frœschwiller Venez rencontrer les exposants locaux et vous réchauffer autour d’un bon vin chaud. Vous pourrez profiter de la buvette et d’une petite restauration tout au long de l’après-midi ainsi que des tartes flambées à partir de 17h30.

