MARCHÉ DE NOËL Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach

Moselle

MARCHÉ DE NOËL Freyming-Merlebach, 26 novembre 2022, Freyming-Merlebach. MARCHÉ DE NOËL

238 Avenue de l’Europe Freyming-Merlebach Moselle

2022-11-26 – 2022-11-26 Freyming-Merlebach

Moselle Le marché de Noël se fera à l’intérieur de l’établissement MAS FLORALIES dans « la grande Rue » au chaud et au sec comme chaque année. Vous y trouverez des stands de déco de Noël, des artisans locaux, et de la restauration. Entrée et gratuite +33 3 87 82 83 10 UNSPLASH

Freyming-Merlebach

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach, Moselle Autres Lieu Freyming-Merlebach Adresse 238 Avenue de l'Europe Freyming-Merlebach Moselle Ville Freyming-Merlebach lieuville Freyming-Merlebach Departement Moselle

Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/freyming-merlebach/

MARCHÉ DE NOËL Freyming-Merlebach 2022-11-26 was last modified: by MARCHÉ DE NOËL Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach 26 novembre 2022 238 avenue de l'Europe Freyming-Merlebach Moselle Freyming-Merlebach Moselle

Freyming-Merlebach Moselle