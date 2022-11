Marché de Noël – Fresnoy la Rivière Fresnoy-la-Rivière, 27 novembre 2022, Fresnoy-la-Rivière.

Marché de Noël – Fresnoy la Rivière

2022-11-27

Le marché de Noël de Fresnoy-la-Rivière aura lieu le 27 novembre de 10h00 à 18h00.

Restauration, bar à huîtres et vin chaud sur place.

Décoration et artisanats de Noël, bijoux et cosmétiques, jeux de société, vins et spiritueux, douceurs sucrées et salées, balade en poneys et en calèche

cdf.fresnoylariviere@gmail.com

