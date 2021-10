Fraize Fraize Fraize, Vosges MARCHÉ DE NOËL Fraize Fraize Catégories d’évènement: Fraize

MARCHÉ DE NOËL Fraize, 19 décembre 2021, Fraize. MARCHÉ DE NOËL 2021-12-19 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-19 18:00:00 18:00:00 salle polyvalente rue du Pont de la Forge

Fraize Vosges Fraize Exposants proposant leurs créations dans une ambiance conviviale.

Pass sanitaire demandé.

