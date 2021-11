Foucarmont Foucarmont Foucarmont, Seine-Maritime Marché de Noël Foucarmont Foucarmont Catégories d’évènement: Foucarmont

Marché de Noël Foucarmont, 3 décembre 2021, Foucarmont. Marché de Noël Salle René Beuvin Face à Intermarché Foucarmont

2021-12-03 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-03 23:00:00 23:00:00 Salle René Beuvin Face à Intermarché

Foucarmont Seine-Maritime Foucarmont De 16h à 23h – Salle René Beuvin (Face à Intermarché)

Au programme :

Artisanat & Gourmandises … histoire de faire ses emplettes avant Noël !

Visite du père noël au cours de la soirée.

Restauration et Buvette sur place – Vin chaud

Pass sanitaire obligatoire

Marché organisé par l’Union Commerciale de Foucarmont

Infos : 09 74 56 16 15 Salle René Beuvin Face à Intermarché Foucarmont

