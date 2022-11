Marché de Noël Forges de Lanouée Forges de Lanouée Catégories d’évènement: Forges de Lanouée

Morbihan Forges de Lanouée L’Association des Parents d’Elèves des Forges de Lanouée organise son marché de Noël, à la salle Louis Cherel des Forges. Le père Noël sera là avec les stands de bijoux, cosmétiques, décorations, coutures, photos et jeux. Une vente de sapins et balades en calèche sont prévues.

Restauration sur place (réservation auprès de l’école et des commerçants avant le 18/11). +33 2 97 75 35 39 Les Forges Lanouée Forges de Lanouée

