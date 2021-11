Florensac Florensac Florensac, Hérault MARCHE DE NOEL Florensac Florensac Catégories d’évènement: Florensac

Hérault

MARCHE DE NOEL Florensac, 12 décembre 2021, Florensac. MARCHE DE NOEL Florensac

2021-12-12 09:00:00 – 2021-12-12 17:00:00

Florensac Hérault Nombreux exposants (artisans, produits du terroir…), atelier création de “beurre“ avec dégustation sur place.

Animations pour les enfants : mini ferme, photos avec le Père Noël, balade en carrosse de princesse.

Sortie de la peña « Sulfate de Cuivres » et des « Gazelles. Nombreux exposants (artisans, produits du terroir…), atelier création de “beurre“ avec dégustation sur place.

Animations pour les enfants : mini ferme, photos avec le Père Noël, balade en carrosse de princesse.

Sortie de la peña « Sulfate de Cuivres » et des « Gazelles. Florensac

dernière mise à jour : 2021-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: Florensac, Hérault Autres Lieu Florensac Adresse Ville Florensac lieuville Florensac