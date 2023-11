Marché de Noël Flocon Rue piétonne Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Marché de Noël Flocon Rue piétonne Paris, 2 décembre 2023, Paris. Du samedi 16 décembre 2023 au dimanche 17 décembre 2023 :

dimanche

de 10h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 20h00

Du samedi 09 décembre 2023 au dimanche 10 décembre 2023 :

dimanche

de 10h00 à 20h00

samedi

de 10h00 à 20h00

Du samedi 02 décembre 2023 au dimanche 03 décembre 2023 :

dimanche

de 10h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Marché de Noël rue Ferdinand Flocon Paris 18e Les commerçants de la rue Ferdinand Flocon ont le plaisir de vous accueillir au Marché Flocon pour les fêtes de fin d’ année. Trois week-end pour partager ensemble la magie de l’hiver et flâner dans cette jolie rue piétonne au pied du Sacré-Coeur. Au programme : des illuminations féeriques, des animations familiales, une sélection d’idées cadeaux originales et bien sûr des stand gourmandes autour de la thématique de Noël ( tartiflette, vin chaud, chocolat maison, currywurst, stand de dégustation de foie gras, panettone, crêpes et gaufres…) . Une belle sélection de produits pour se réconforter à mesure que les températures descendent ! Les 2-3 / 9-10 / 16-17 décembre 2023 Rue piétonne rue ferdinand flocon 75018 Paris Contact : https://www.instagram.com/assoflocon/ https://www.instagram.com/assoflocon/

@Manon Sénal Marché Flocon Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Rue piétonne Adresse rue ferdinand flocon Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Rue piétonne Paris latitude longitude 48.8914222294934,2.34581551184733

Rue piétonne Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/