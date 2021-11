Marché de Noël Flaujagues, 4 décembre 2021, Flaujagues.

Marché de Noël Flaujagues

2021-12-04 – 2021-12-04

Flaujagues Gironde Flaujagues

Au coeur du village : créateurs et producteurs, buvette, pâtisseries, petite restauration chaude, marrons, vin chaud, une vraie ambiance de Noël !

Samedi 4 : ouverture des chalets de 14h à 19h. Pour les enfants de belles histoires leur seront contées et des friandises distribuées par notre lutin.

Dimanche 5 : ouverture des chalets de 10h à 18h. Arrivée du Père Noël à 11h30 avec ses lutins dans sa belle calèche. Le Père Noël ofrfira un petit cadeau à chaque enfant qui lui rendra visite. Des tours de calèche gratuits dans le village pour tous seront offerts tout l’après-midi.

La boîte aux lettres du Père Noël sera à disposition pendant le week-end pour y déposer vos « commandes et voeux ».

asso comité des fêtes flaujagues

Flaujagues

