Morsbach Morsbach Morsbach, Moselle MARCHÉ DE NOËL – FESTIVAL DE L’AVENT Morsbach Morsbach Catégories d’évènement: Morsbach

Moselle

MARCHÉ DE NOËL – FESTIVAL DE L’AVENT Morsbach, 28 novembre 2021, Morsbach. MARCHÉ DE NOËL – FESTIVAL DE L’AVENT Rue Eric Tabarly Centre Eric Tabarly Morsbach

2021-11-28 13:00:00 13:00:00 – 2021-11-28 19:00:00 19:00:00 Rue Eric Tabarly Centre Eric Tabarly

Morsbach Moselle Morsbach Marché de Noël traditionnelle avec du Vin, des artisans, du miel, des saucissons, etc… St Nicolas sera également présent à partir de 16h pour le bonheur des enfants.

Renseignements en mairie au 03.87.85.30.56. Port du masue et présentation du pass sanitaire. +33 3 87 85 30 56 https://mairie-morsbach.fr/fr/ Rue Eric Tabarly Centre Eric Tabarly Morsbach

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Morsbach, Moselle Autres Lieu Morsbach Adresse Rue Eric Tabarly Centre Eric Tabarly Ville Morsbach lieuville Rue Eric Tabarly Centre Eric Tabarly Morsbach