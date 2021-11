Forbach Forbach Forbach, Moselle MARCHÉ DE NOËL – FESTIVAL DE L’AVENT Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Forbach Moselle 23 exposants alimentaires et non-alimentaires dans les chalets de Noël, de nombreuses surprises et des nouveautés seront présentes, proposés par la ville de Forbach, du dimanche au jeudi de 14h à 21h, du vendredi au samedi de 17h à 21h sur la place Aristide Briand, la rue Nationale et le parvis du carré mauve. Informations au 03.87.84.30.00 Forbach

