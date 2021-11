Cocheren Cocheren Cocheren, Moselle MARCHÉ DE NOËL – FESTIVAL DE L’AVENT Cocheren Cocheren Catégories d’évènement: Cocheren

MARCHÉ DE NOËL – FESTIVAL DE L’AVENT Cocheren, 28 novembre 2021, Cocheren. MARCHÉ DE NOËL – FESTIVAL DE L’AVENT Rue du Berger Foyer Robert Schuman de Cocheren Cocheren

2021-11-28 – 2021-11-28 Rue du Berger Foyer Robert Schuman de Cocheren

Cocheren Moselle Cocheren organisé par la commune de Cocheren venez nombreux découvrir ce marché de noël traditionnelle au sein de du Foyer Robert Schuman de Cocheren situé rue du Berger. Pour plus d’informations contacter la Mairie au 03 87 29 77 33. Le Saint Nicolas passera également pour donner des calendriers aux enfants, vous trouverez également de la restauration sur place.

Le pass sanitaire ainsi que le port du masque sera demandé pour accéder à l’évènement. +33 3 87 29 77 33 https://www.festivaldelavent.fr/ Rue du Berger Foyer Robert Schuman de Cocheren Cocheren

