MARCHÉ DE NOËL – FESTIVAL DE L’AVENT Alsting, 28 novembre 2021, Alsting. MARCHÉ DE NOËL – FESTIVAL DE L’AVENT Salle polyvalente Rue de la vallée Alsting

2021-11-28 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-28 19:00:00 19:00:00 Salle polyvalente Rue de la vallée

Alsting Moselle Alsting venez (re)découvrir le marché de Noël traditionnel d’Alsting. Vous pourrez également profiter d’un bon repas le midi, l’inscription doit se faire au préalable à l’adresse suivante : francois@weislinger.com

Au menu: Une terrine en entrée, du sanglier avec du choux rouge et Spaetzle en plat et une Glace avec cerise chaude en dessert. Tout cela accompagné avec du vin pour 14€ par personne seulement.

Inscrivez-vous vite !

Le pass sanitaire est demandé ainsi que le port du masque pour accéder à l’évènement. francois@weislinger.com +33 3 87 99 15 20 OT FORBACH

