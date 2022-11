MARCHÉ DE NOËL FERMIER Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines

MARCHÉ DE NOËL FERMIER Sarreguemines, 17 décembre 2022, Sarreguemines. MARCHÉ DE NOËL FERMIER

rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

2022-12-17 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-17 18:00:00 18:00:00 Sarreguemines

Moselle Plus de 30 exposants producteurs fermiers locaux vous invitent à découvrir leurs produits locaux. Dégotez des idées originales de cadeaux tels que des paniers gourmands, du miel, des fromages, des sirops, des confitures et autres produits bio … En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Moselle. Sarreguemines

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarreguemines Autres Lieu Sarreguemines Adresse rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle Ville Sarreguemines lieuville Sarreguemines Departement Moselle

Sarreguemines Sarreguemines Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarreguemines/

MARCHÉ DE NOËL FERMIER Sarreguemines 2022-12-17 was last modified: by MARCHÉ DE NOËL FERMIER Sarreguemines Sarreguemines 17 décembre 2022 Moselle rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle Sarreguemines

Sarreguemines Moselle