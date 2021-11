Eymet Eymet Dordogne, Eymet Marché de Noël Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Marché de Noël Eymet, 18 décembre 2021, Eymet.

2021-12-18 15:00:00 – 2021-12-18 21:00:00

Organisé pour la seconde année en semi nocturne, une cinquantaine d'artisans créateurs, revendeurs vous proposeront pour vos cadeaux de fin d'année un large choix allant de l'accessoire de mode, jouets, jeux de société, bijoux, déco maison, déco de Noël, compositions florales, objets en bois, livres anciens, peintures ou vêtements… Cette liste n'est pas exhaustive, d'autant qu'il convient d'ajouter des spécialités gastronomiques telles que confitures, salaisons, vins, miel, crêpes, gâteaux, etc… Il y aura également les promenades en calèche et le passage du père Noël.

Eymet

