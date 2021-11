Exireuil Exireuil Deux-Sèvres, Exireuil Marché de Noël Exireuil Exireuil Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Exireuil

Marché de Noël Exireuil, 10 décembre 2021, Exireuil. Marché de Noël Exireuil

2021-12-10 17:00:00 – 2021-12-10 22:30:00

Exireuil Deux-Sèvres Exireuil Au programme de ce marché de Noël : Exposants, Artisans, créateurs, producteurs locaux.

Vous pourrez participer à une tombola.

Buvette de vin chaud, chocolat chaud sur place. Présence du Père Noël ! APE Beausoleil

Exireuil

