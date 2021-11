Èvres Èvres 55250, Èvres MARCHE DE NOËL Èvres Èvres Catégories d’évènement: 55250

MARCHE DE NOËL
Espace culturel Anes Art'Gonne Chemin de Brouenne
Èvres

2021-12-18 17:30:00

Èvres 55250

Ouverture de l'espace Commerce Équitable, artisans d'art et de bouche, le tout dans une ambiance festive. "Under The Willow" viendra animer l'arrivée de la marche.

anesartgonne@free.fr
+33 6 78 55 86 08
http://anesartgonne.free.fr/crbst_4.html

