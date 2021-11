Étigny Étigny Étigny, Yonne Marché de Noël Étigny Étigny Catégories d’évènement: Étigny

Yonne

Marché de Noël Étigny, 4 décembre 2021, Étigny. Marché de Noël Route de Sérilly Foyer communal Étigny

2021-12-04 – 2021-12-04 Route de Sérilly Foyer communal

Étigny Yonne Étigny EUR bernadette.tonnellier@laposte.net Route de Sérilly Foyer communal Étigny

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Étigny, Yonne Autres Lieu Étigny Adresse Route de Sérilly Foyer communal Ville Étigny lieuville Route de Sérilly Foyer communal Étigny