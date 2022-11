Marché de Noël et vide-greniers à Gaillan Gaillan-en-Médoc, 2 décembre 2022, Gaillan-en-Médoc.

Marché de Noël et vide-greniers à Gaillan

Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc Gironde

2022-12-02 – 2022-12-02

Gaillan-en-Médoc

Gironde

EUR 0 Le comité des Fêtes de la commune organise un week-end festif avec loto, marché de Noël et vide-greniers.

Au programme de ces 2 jours :

vendredi : loto au profit du téléthon. De nombreux lots sont à gagner.

Ouverture des portes dès 18h. Buvette et restauration sur place.

Samedi et dimanche : marché de Noël et vide-greniers avec restauration sur place possible le midi.

+33 6 81 58 55 17

comité des fêtes Gaillan

Gaillan-en-Médoc

dernière mise à jour : 2022-11-22 par