Marché de Noël et Téléthon Venelles, 3 décembre 2021

Marché de Noël et Téléthon Sous le grand chapiteau de Noël et devant la Mairie Place Marius Trucy Venelles

2021-12-03 16:30:00 – 2021-12-03

Venelles Bouches-du-Rhône

Sous le grand chapiteau de Noël et devant la Mairie, participez aux animations de Noël et du Téléthon :

16h30 – 19h30 : Balade en calèche / Départ rue des écoles

16h30 – 20h : Marché de Noël

16h30 – 20h : Petit train de Noël / Boulodrome Marius Trucy

18h30 – 18h45 : Téléthon – Départ de la flamme avec le Speedy club et

discours de lancement de Monsieur le Maire



Restauration sur place de 16h30 à 21h : fromages et charcuteries espagnoles, huîtres, bar à viandes, tartiflette, churros, chichis, crêpes, vins, boissons

chaudes…

Entrez dans la féérie de Noël à Venelles avec la programmation complète du mois de décembre

