Chirens Isère Chirens Venez nous retrouver lors de notre marché de Noël et du Téléthon. Au programme : marché artisanal, présence du père Noël, balade à moto, baptêmes en voitures de prestige, d’exception ou de collection, démonstration de tambours de Bali et de country. sou.ecoles.chirens@gmail.com +33 6 85 53 69 34 https://sou-ecoles-chirens.fr/ place Joseph Rossat Salle Maurice Rival Chirens

