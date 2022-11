[Marché de Noël] et puces artisanales Petit-Caux Petit-Caux Catégories d’évènement: Petit-Caux

Seine-Maritime

[Marché de Noël] et puces artisanales Petit-Caux, 4 décembre 2022, Petit-Caux. [Marché de Noël] et puces artisanales

/Gymnase de Penly 11 Rue des Hares Petit-Caux Seine-Maritime 11 Rue des Hares /Gymnase de Penly

2022-12-04 08:30:00 08:30:00 – 2022-12-04 18:00:00 18:00:00

11 Rue des Hares /Gymnase de Penly

Petit-Caux

Seine-Maritime Envie de se préparer à noël tout en chinant la perle rare ? Alors le 3e marché de noël et puces artisanales de Petit-Caux est fait pour vous !

Evènement réalisé au profit du karaté club de Penly.

Restauration sur place possible. Envie de se préparer à noël tout en chinant la perle rare ? Alors le 3e marché de noël et puces artisanales de Petit-Caux est fait pour vous !

Evènement réalisé au profit du karaté club de Penly.

Restauration sur place possible. +33 6 82 93 04 44 https://brocabrac.fr/76/petit-caux/1109750-3eme-marche-de-noel-puces-artisanales-de-penly 11 Rue des Hares /Gymnase de Penly Petit-Caux

dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Petit-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Petit-Caux Adresse Petit-Caux Seine-Maritime 11 Rue des Hares /Gymnase de Penly Ville Petit-Caux lieuville 11 Rue des Hares /Gymnase de Penly Petit-Caux Departement Seine-Maritime

[Marché de Noël] et puces artisanales Petit-Caux 2022-12-04 was last modified: by [Marché de Noël] et puces artisanales Petit-Caux Petit-Caux 4 décembre 2022 /Gymnase de Penly 11 Rue des Hares Petit-Caux Seine-Maritime Petit-Caux seine-maritime

Petit-Caux Seine-Maritime