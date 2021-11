Givry-en-Argonne Givry-en-Argonne Givry-en-Argonne, Marne MARCHE DE NOEL ET ILLUMINATIONS Givry-en-Argonne Givry-en-Argonne Catégories d’évènement: Givry-en-Argonne

Marne

MARCHE DE NOEL ET ILLUMINATIONS Givry-en-Argonne, 18 décembre 2021, Givry-en-Argonne. MARCHE DE NOEL ET ILLUMINATIONS salle des fêtes et place de la Halle Place de la Halle Givry-en-Argonne

2021-12-18 – 2021-12-18 salle des fêtes et place de la Halle Place de la Halle

Givry-en-Argonne Marne Givry-en-Argonne MARCHE DE NOEL ET ILLUMINATION : sur la place du village et dans la salle des fêtes lesamisdelargonne@gmail.com salle des fêtes et place de la Halle Place de la Halle Givry-en-Argonne

dernière mise à jour : 2021-11-01 par

Détails Catégories d’évènement: Givry-en-Argonne, Marne Autres Lieu Givry-en-Argonne Adresse salle des fêtes et place de la Halle Place de la Halle Ville Givry-en-Argonne lieuville salle des fêtes et place de la Halle Place de la Halle Givry-en-Argonne