Luc-sur-Mer Luc-sur-Mer Calvados, Luc-sur-Mer Marché de Noël et Illuminations de Noël Luc-sur-Mer Luc-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Luc-sur-Mer

Marché de Noël et Illuminations de Noël Luc-sur-Mer, 4 décembre 2021, Luc-sur-Mer. Marché de Noël et Illuminations de Noël Salle Brummel Rue Brummel Luc-sur-Mer

2021-12-04 – 2021-12-04 Salle Brummel Rue Brummel

Luc-sur-Mer Calvados Luc-sur-Mer Samedi 4 et dimanche 5 décembre aura lieu le Marché de

Noël des Commerçants de 10h à 18h. Samedi 4 décembre à

18h30, retrouvez le Maire, place du Petit Enfer pour lancer les

illuminations dans la ville de Luc-sur-Mer ! Le Casino offrira le

gouter aux enfants dans l’après midi. Le programme détaillé de

+33 2 31 97 32 71

dernière mise à jour : 2021-10-31 par Calvados Attractivité

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Luc-sur-Mer Autres Lieu Luc-sur-Mer Adresse Salle Brummel Rue Brummel Ville Luc-sur-Mer lieuville Salle Brummel Rue Brummel Luc-sur-Mer