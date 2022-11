Marché de Noël et Foire à l’Orange Bosmie-l’Aiguille Bosmie-l'Aiguille Catégorie d’évènement: Bosmie-l'Aiguille

2022-12-11 – 2022-12-11 Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne Bosmie-l’Aiguille Salle Georges Bizet et salle Briance de 9h à 18h.

Entrée gratuite.

Paëlla sur réservation au 06 87 01 91 14 vendue 7,50€ la part à partir de 11h30.

Voir le Bon de commande pour des produits espagnols (à renvoyer à foirealorange@gmail.com ou à déposer en mairie avant le 25 novembre). Foire à l’orange organisés par le Comité de Jumelage de Bosmie-l’Aiguille, associée au Marché de Noël du Comité des Fêtes.

Comme chaque année, plusieurs tonnes d’oranges, de clémentines, d’huile d’olives et divers produits de la région de Valence seront proposés.

Produits gastronomiques, artisanat de Noël, visite du Père Noël, buvette et restauration à découvrir. … Bosmie-l’Aiguille

