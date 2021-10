Cucugnan Cucugnan Aude, Cucugnan MARCHÉ DE NOËL ET FÊTE DES LUMIÈRES Cucugnan Cucugnan Catégories d’évènement: Aude

Cucugnan

MARCHÉ DE NOËL ET FÊTE DES LUMIÈRES Cucugnan, 11 décembre 2021, Cucugnan. MARCHÉ DE NOËL ET FÊTE DES LUMIÈRES Cucugnan

2021-12-11 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-11 22:00:00 22:00:00

Cucugnan Aude Cucugnan Artisanat, animations et restauration au programme du marché de Noël et Fêtes des Lumières à Cucugnan les 11 et 12 décembre de 15h à 22h. mjc@cucugnan.fr +33 7 83 88 54 40 Cucugnan

dernière mise à jour : 2021-10-25 par A.D.T. de l’Aude / OTI Corbières Roussillon Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Aude, Cucugnan Autres Lieu Cucugnan Adresse Ville Cucugnan lieuville Cucugnan