Marché de Noël et Festivités de Noël

2022-12-19 – 2023-01-01

Place des Gitans Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

2022-12-19 – 2023-01-01 Saintes-Maries-de-la-Mer

Bouches-du-Rhône Programme :

Mercredi 21 décembre 2022 : A 15h00, séance de Cinéma au Relais Culturel, en avant-première projection du film « Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu » offerte à tous par la Municipalité.



Jeudi 22 décembre 2022 : De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 : Atelier créatif Noël, pour les petits.



Vendredi 23 décembre 2022 : De 14h00 à 16h00 : Atelier créatifs Noël, pour les ados.



Samedi 24 décembre 2022 :

De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 : Calèche du Père Noël dans les rues du village

Messe de minuit à l’Eglise.



Lundi 26 décembre 2022 :

Matin et après-midi : Démonstrations équestres par l’ association « La Reprise » aux arènes.

A 15h00 : Présentation et dégustation des « Treize Desserts » au Relais Culturel organisées par l’office de tourisme.



Mardi 27 décembre 2022 :

Animation des rues, parade « Happy Noël » par la compagnie « Les Enjoliveurs », en centre-ville.

A 15h00, séance de Cinéma au Relais Culturel, projection du film « Avatar 2 » offerte à tous par la Municipalité.



Mercredi 28 décembre 2022 :

Matin et après-midi : Démonstrations équestres par l’ association « La Reprise » aux arènes.

Animation des rues, parade « Poppin’s » par la compagnie « Les Enjoliveurs », en centre-ville.



Jeudi 29 décembre 2022 :

Animation des rues, parade « Pachy » par la compagnie « Les Enjoliveurs », en centre-ville.

Salon du goût en journée au Relais Culturel.



Vendredi 30 décembre 2022 :

Matin et après-midi : Démonstrations équestres par l’ association « La Reprise » aux arènes.

Animation des rues, parade « Zap » par la compagnie « Les Enjoliveurs », en centre-ville.

Parade pyrotechnique dans les rues du village.

Abrivado aux flambeaux.



Samedi 31 décembre 2022 :

Animation des rues, parade « Western » par la compagnie « Les Enjoliveurs », en centre-ville.

Feu d’artifice.



Dimanche 01 janvier 2023 : Abrivado et Roussataïo du Jour de l’An. Festivités de Noël :

Marché de Noël et manèges, place des Gitans

