MARCHÉ DE NOËL ET CONCERT GOSPEL – BEAULIEU Beaulieu

2021-12-10 – 2021-12-11

Beaulieu Hérault Beaulieu Ne manquez pas le marché de Noël de Beaulieu le 11 décembre de 9h à 14h ! Au programme:

Ne manquez pas le marché de Noël de Beaulieu le 11 décembre de 9h à 14h ! Au programme:

Nombreux marchands, animations, A ne pas manquer non plus: Concert gospel à 20h30 le vendredi 10 décembre à l'église de Beaulieu avec le Groupe NEW ORLEANS GOSPEL 4TET Pass sanitaire obligatoire pour le concert

