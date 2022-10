Marché de Noël et bourse aux livres Vitteaux Vitteaux Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Vitteaux

Marché de Noël et bourse aux livres Vitteaux, 18 décembre 2022, Vitteaux. Marché de Noël et bourse aux livres

Chemin des Dames Espace Gilbert Mathieu Vitteaux Cte-d’Or Espace Gilbert Mathieu Chemin des Dames

2022-12-18 – 2022-12-18

Espace Gilbert Mathieu Chemin des Dames

Vitteaux

Cte-d’Or Vitteaux EUR 0 0 L’Union Commerciale organise son marché de Noël : produits alimentaires et artisanat.

Bourse aux livres en parallèle. contact@terres-auxois.fr +33 3 80 33 90 14 Espace Gilbert Mathieu Chemin des Dames Vitteaux

dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Cte-d'Or, Vitteaux Autres Lieu Vitteaux Adresse Vitteaux Cte-d'Or Espace Gilbert Mathieu Chemin des Dames Ville Vitteaux lieuville Espace Gilbert Mathieu Chemin des Dames Vitteaux Departement Cte-d'Or

Vitteaux Vitteaux Cte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitteaux/

Marché de Noël et bourse aux livres Vitteaux 2022-12-18 was last modified: by Marché de Noël et bourse aux livres Vitteaux Vitteaux 18 décembre 2022 Chemin des Dames Espace Gilbert Mathieu Vitteaux Cte-d'Or Cte-d'Or Vitteaux

Vitteaux Cte-d'Or