Marché de Noël et Bourse aux jouets Calleville-les-Deux-Églises, 4 décembre 2021, Calleville-les-Deux-Églises.

Marché de Noël et Bourse aux jouets Salle polyvalente Rue de la République Calleville-les-Deux-Églises

2021-12-04 10:00:00 – 2021-12-04 18:00:00 Salle polyvalente Rue de la République

Calleville-les-Deux-Églises Seine-Maritime Calleville-les-Deux-Églises

Venez vous balader au Marché de Noël, et découvrez une quinzaine d’exposants, des animation, concours et jeux. Vous profiterez également d’une bourse aux jouets et aux vêtements. Restauration possible sur place. Pass sanitaire obligatoire.

dpebekal@outlook.com

Salle polyvalente Rue de la République Calleville-les-Deux-Églises

