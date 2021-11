Chezal-Benoît Chezal-Benoît 18160, Chezal-Benoît Marché de Noël et baptêmes en poney Chezal-Benoît Chezal-Benoît Catégories d’évènement: 18160

Chezal-Benoît

Marché de Noël et baptêmes en poney Chezal-Benoît, 12 décembre 2021, Chezal-Benoît. Marché de Noël et baptêmes en poney Chezal-Benoît

2021-12-12 09:00:00 – 2021-12-12 18:00:00

Chezal-Benoît 18160 Chezal-Benoît Faites le plein pour vos cadeaux de fin d’année avec les artisans présents sur ce 2e marché de Noël au sein même du centre équestre des Ecuries Cordailla.

Vous serez assurés d’une belle ambiance chaleureuse, dans le respect des règles sanitaires avec pass obligatoire. Marché de Noël organisé par l’association équestre Team Cordailla, au centre équestre même, avec des baptêmes sur poney, un défilé en ville, la présence du Père Noël et de la Mère Noël accompagnés d’un photographe.

Buvette et restauration sur place asso.team.cordailla@gmail.com +33 6 08 53 07 04 Faites le plein pour vos cadeaux de fin d’année avec les artisans présents sur ce 2e marché de Noël au sein même du centre équestre des Ecuries Cordailla.

Vous serez assurés d’une belle ambiance chaleureuse, dans le respect des règles sanitaires avec pass obligatoire. association team cordailla

Chezal-Benoît

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 18160, Chezal-Benoît Autres Lieu Chezal-Benoît Adresse Ville Chezal-Benoît lieuville Chezal-Benoît