MARCHÉ DE NOËL ET ATELIERS DÉCOUVERTE À LA DISTILLERIE Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Hérault

Lodève

MARCHÉ DE NOËL ET ATELIERS DÉCOUVERTE À LA DISTILLERIE Lodève, 10 décembre 2022, Lodève. MARCHÉ DE NOËL ET ATELIERS DÉCOUVERTE À LA DISTILLERIE

10 Rue de la Sous-Préfecture Lodève Hérault

2022-12-10 10:00:00 – 2022-12-10 18:00:00 Lodève

Hérault Lodève EUR 0 – Ateliers de découverte à prix libre pour créer vos cadeaux à offrir ou à s’offrir, en bois, en métal etc.

– Atelier biscuit de noël

– Atelier répare et café avec le Recyclage Lodévois

et bien d’autres! PRIX LIBRE !

&

MARCHE de Noël artisanal et local

Cantine ouverte à midi – 10€ assiette/repas+café (réservation au 06.58.61.05.16)

Toute la journée gourmandises, vin chaud etc. – Ateliers de découverte à prix libre pour créer vos cadeaux à offrir ou à s’offrir, en bois, en métal etc.

– Atelier biscuit de noël

– Atelier répare et café avec le Recyclage Lodévois

et bien d’autres PRIX LIBRE !

&

MARCHE de Noël artisanal et local

Cantine ouverte à midi – 10€ assiette/repas+café (réservation au 06.58.61.05.16)

Toute la journée gourmandises, vin chaud etc. +33 7 49 97 42 71 distillerie

Lodève

dernière mise à jour : 2022-11-24 par OT LODEVOIS ET LARZAC

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Hérault, Lodève Autres Lieu Lodève Adresse 10 Rue de la Sous-Préfecture Lodève Hérault OT LODEVOIS ET LARZAC Ville Lodève lieuville Lodève Departement Hérault

Lodève Lodève Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/

MARCHÉ DE NOËL ET ATELIERS DÉCOUVERTE À LA DISTILLERIE Lodève 2022-12-10 was last modified: by MARCHÉ DE NOËL ET ATELIERS DÉCOUVERTE À LA DISTILLERIE Lodève Lodève 10 décembre 2022 10 Rue de la Sous-Préfecture Lodève Hérault OT LODEVOIS ET LARZAC Hrault Lodève

Lodève Hérault