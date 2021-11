La Suze-sur-Sarthe La Suze-sur-Sarthe La Suze-sur-Sarthe, Sarthe MARCHE DE NOEL ET ARRIVÉE DU PÈRE NOËL La Suze-sur-Sarthe La Suze-sur-Sarthe Catégories d’évènement: La Suze-sur-Sarthe

La Suze-sur-Sarthe Sarthe 11 h départ défilé avec le Père-Noël et la fanfare de Requeil. Arrivée à la salle des fêtes vers 12 h. Tombola de Noël. Restauration et buvette sur place. Marché de noël de 9h30 à 17 h 30. 14h à 16h activités manuelles gratuites pour les enfants. 15h30 à 17h présence du Père-Noël. contact@lasuze.fr +33 2 43 77 33 13 11 h départ défilé avec le Père-Noël et la fanfare de Requeil. Arrivée à la salle des fêtes vers 12 h. Tombola de Noël. Restauration et buvette sur place. La Suze-sur-Sarthe

