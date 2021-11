La Clayette La Clayette La Clayette, Saône-et-Loire Marché de Noël et animations pour les enfants La Clayette La Clayette Catégories d’évènement: La Clayette

2021-12-18 09:00:00 – 2021-12-19 20:00:00

La Clayette Saône-et-Loire La Clayette EUR Animations pour les enfants (et les plus grands !

Pour les 2 journées, les animations se dérouleront entre 14h00 à 19h00 selon chacune :

– Balades à poneys avec le centre équestre de St Laurent en Brionnais (Place Rambuteau).

– 3 stands (1 sur chaque site) dédiés au thème d’Harry Potter animé par le centre aéré de Colombier-en-Brionnais (création de baguettes magiques, de balais magiques, de potions, maquillage, photos avec des personnages de la saga…).

– 2 mascottes pour chaque journée déambuleront dans les rues de 15h00 à 18h00.

– 1 stand de barbe à papa sera présent chaque jour de 15h00 à 18h00.

– Défilé de lampions à 18h30 le samedi soir. Départ de la place Rambuteau – rue Centrale – rue du Commerce – place des Fossés – rue du Château – rue Centrale – arrivée place de La Poste.

– Le Père-Noël déambulera pour chaque journée à partir de 15h00 dans les rues pour distribuer des papillotes.

