Marché de Noël et animations – Place Royale Place Royale, 1 décembre 2021, Nantes. 2021-12-01 Horaires du Marché de Noël :- du lundi au mercredi : de 10h30 à 20h30- du jeudi au samedi : de 10h30 à 21h- dimanche : de 11h à 20h- vendredi 24 décembre : de 10h30 à 18h

Le Marché de Noël revient à Nantes du 19 novembre au 24 décembre 2021. Cette année, il se déroulera sur la Place Félix Fournier qui accueillera le carrousel et sur la Place Royale qui verra s'épanouir des chalets rouges et blancs, créant une atmosphère féerique.De multiples animations, le carrousel et la grande barbe blanche du Père Noël attendent avec impatience leurs visiteurs. Venez ressentir l'ambiance unique et magique du Marché de Noël ponctuée par des guirlandes scintillantes, du vin chaud et des odeurs de pain d'épices. Animations de 14h30 à 18h30 : Jours du Père Noël : mercredi 1er, samedi 4, dimanche 5, samedi 11, dimanche 12, samedi 18, dimanche 19, lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 décembre 2021. Les Welcomes – Danseuses sur échasses – vendredi 19 novembre 2021New's Fanfare – Parade de rue – samedi 27 novembre 2021Durs à cuivre – Fanfarons de l'école d'architecture – samedi 4 décembre 2021Mundo Musik – Musique très rythmée – samedi 11 décembre 2021Billy Bulle – Marionnette géante – samedi 18 décembre 2021

