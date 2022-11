Marché de Noël et animations à PJ2S Port-Jérôme-sur-Seine Port-Jérôme-sur-Seine Catégories d’évènement: Port-Jérôme-sur-Seine

Seine-Maritime

Marché de Noël et animations à PJ2S Port-Jérôme-sur-Seine, 10 décembre 2022, Port-Jérôme-sur-Seine. Marché de Noël et animations à PJ2S

Centre-ville Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime Notre-Dame-de-Gravenchon Centre-ville

2022-12-10 – 2022-12-11

Notre-Dame-de-Gravenchon Centre-ville

Port-Jérôme-sur-Seine

Seine-Maritime Port-Jérôme-sur-Seine Le marché de Noël de Port-Jérôme-sur-Seine vous accueille les 10 et 11 décembre en centre-ville !

Le 10 décembre, ne manquez pas le feu d’artifice tiré à 19h, place d’Isny

Pour poursuivre dans l’esprit de Noël, une Chorale de Noël sera donnée le 11 décembre à 17h30, à église Saint-Georges Le marché de Noël de Port-Jérôme-sur-Seine vous accueille les 10 et 11 décembre en centre-ville !

Le 10 décembre, ne manquez pas le feu d’artifice tiré à 19h, place d’Isny

Pour poursuivre dans l’esprit de Noël, une Chorale de Noël sera donnée le 11 décembre à 17h30, à église Saint-Georges https://pj2s.fr/ Notre-Dame-de-Gravenchon Centre-ville Port-Jérôme-sur-Seine

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Port-Jérôme-sur-Seine, Seine-Maritime Autres Lieu Port-Jérôme-sur-Seine Adresse Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime Notre-Dame-de-Gravenchon Centre-ville Ville Port-Jérôme-sur-Seine lieuville Notre-Dame-de-Gravenchon Centre-ville Port-Jérôme-sur-Seine Departement Seine-Maritime

Marché de Noël et animations à PJ2S Port-Jérôme-sur-Seine 2022-12-10 was last modified: by Marché de Noël et animations à PJ2S Port-Jérôme-sur-Seine Port-Jérôme-sur-Seine 10 décembre 2022 Centre-ville Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime Port-Jérôme-sur-Seine seine-maritime

Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime