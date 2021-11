Briare Salle Jean Jaurès Briare Marché de Noël et 2e bourse de la moto Salle Jean Jaurès Briare Catégorie d’évènement: Briare

Les clubs MC Briare et DP Passion organisent salle Jean Jaurès un marché de Noël et la 2e bourse de la moto. Vente de matériel, idées cadeaux. Restauration et buvette sur place. Pensez à vous munir de votre pass sanitaire ou d’un test valide. Marché de Noël et 2e bourse de la moto organisés par MC Briare et DP Passion, salle Jean Jaurès. Restauration et buvette. Salle Jean Jaurès Rue de l’Industrie, Briare Briare

