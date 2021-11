Marché de Noel Estrébœuf, 11 décembre 2021, Estrébœuf.

Marché de Noel Estrébœuf

2021-12-11 11:00:00 – 2021-12-11 18:30:00

Estrébœuf Somme Estrébœuf

L’association des Ecuries du Bois d’Achigny et l’association de Bien-Etre Animal er Humain organise son premier marché de Noel.

Restauration possible et buvette sur place avec NANOUCHKA et ses hots dogs.

De nombreuses activités : photos avec le père Noel et son « Rêne », vente de crêpes, vin chaud, chocolat chaud, illuminations….

Ateliers de loisirs créatifs (repartez avec votre déco de Noel).

Présence sur place : Les Saveurs de la Baie (produits du terroir), CREA ‘ PAT et ses créations bois, INAYA HAIR et NAIL onglerie, MES JOLIES CREATIONS création résine et bien d’autres….

L’association des Ecuries du Bois d’Achigny et l’association de Bien-Etre Animal er Humain organise son premier marché de Noel.

Restauration possible et buvette sur place avec NANOUCHKA et ses hots dogs.

De nombreuses activités : photos avec le père Noel et son « Rêne », vente de crêpes, vin chaud, chocolat chaud, illuminations….

Ateliers de loisirs créatifs (repartez avec votre déco de Noel).

Présence sur place : Les Saveurs de la Baie (produits du terroir), CREA ‘ PAT et ses créations bois, INAYA HAIR et NAIL onglerie, MES JOLIES CREATIONS création résine et bien d’autres….

tourisme@ca-baiedesomme.fr +33 3 22 24 27 92 https://www.tourisme-baiedesomme.fr/

L’association des Ecuries du Bois d’Achigny et l’association de Bien-Etre Animal er Humain organise son premier marché de Noel.

Restauration possible et buvette sur place avec NANOUCHKA et ses hots dogs.

De nombreuses activités : photos avec le père Noel et son « Rêne », vente de crêpes, vin chaud, chocolat chaud, illuminations….

Ateliers de loisirs créatifs (repartez avec votre déco de Noel).

Présence sur place : Les Saveurs de la Baie (produits du terroir), CREA ‘ PAT et ses créations bois, INAYA HAIR et NAIL onglerie, MES JOLIES CREATIONS création résine et bien d’autres….

pixabay

Estrébœuf

dernière mise à jour : 2021-11-19 par