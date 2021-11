Marché de Noël Essertenne, 4 décembre 2021, Essertenne.

Marché de Noël Essertenne

2021-12-04 – 2021-12-05

Essertenne Saône-et-Loire Essertenne

EUR Marché de Noël artisanal avec producteurs et créateurs locaux (décos, escargots, bijoux, miel, créations en bois, champagne, couture, confitures, bougies, bières…). Présence du Père Noël le samedi 4/12 de 14h à 16h et le dimanche 5/12 de 10h à 12h (photos avec les enfants). Tartiflette et croziflette à emporter. Vin chaud, Xanté, bière chaude.

apebougeavectonecole@gmail.com

Essertenne

dernière mise à jour : 2021-11-12 par