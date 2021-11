Esquiule Esquiule Esquiule, Pyrénées-Atlantiques Marché de Noël Esquiule Esquiule Catégories d’évènement: Esquiule

Pyrénées-Atlantiques

Marché de Noël Esquiule, 4 décembre 2021, Esquiule. Marché de Noël Esquiule

2021-12-04 09:00:00 – 2021-12-04 22:00:00

Esquiule Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Marché de Noël avec la présence du père Noël et plein de surprises tout au long de la journée !

A partir de 12h, repas sur réservation.

A partir de 14h, animations pour petits et grands! Déposer vos dons de livre et de jouets en bon état pendant le marché pour les enfants de l’hôpital Pellegrin de Bordeaux. Marché de Noël avec la présence du père Noël et plein de surprises tout au long de la journée !

A partir de 12h, repas sur réservation.

A partir de 14h, animations pour petits et grands! Déposer vos dons de livre et de jouets en bon état pendant le marché pour les enfants de l’hôpital Pellegrin de Bordeaux. Marché de Noël avec la présence du père Noël et plein de surprises tout au long de la journée !

A partir de 12h, repas sur réservation.

A partir de 14h, animations pour petits et grands! Déposer vos dons de livre et de jouets en bon état pendant le marché pour les enfants de l’hôpital Pellegrin de Bordeaux. Mairie Esquiule

Esquiule

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Esquiule, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Esquiule Adresse Ville Esquiule lieuville Esquiule