Marché de Noël Erdeven, 10 décembre 2022, Erdeven.

Marché de Noël

Rue Nationale Erdeven Morbihan

2022-12-10 – 2022-12-10

0 10h > 17h : Artisans, créateurs, petits commerçants locaux seront présents dans la rue Nationale (gros travaux obligent). Les deux écoles seront présentes aux côtés des associations : Buvette et points restaurations, salé, sucré, vin chaud, etc… Père-Noël et ambiance de fête ! Une quinzaine d’artisans de tous genres seront présents à cet événement festif… Fred et sa guitare animeront la journée et Nelly interprétera des chants de Noël revisités sur scène… Les enfants des écoles se produiront également…. Et le groupe de danse bretonne d’erdeven animera la matinée et vous fera tous danser Anne Sophie vous enchantera avec orgue de barbarie. La calèche du Père Noël (Attelages de la Ria) sera à disposition gratuitement pour les enfant.. Cette journée sera une belle journée pour tous les enfants comme les parents : Réservez votre journée et venez nombreux.

