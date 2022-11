MARCHÉ DE NOËL ÉQUITABLE Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

MARCHÉ DE NOËL ÉQUITABLE
Metz, 2 décembre 2022

Moselle Du 2 au 4 décembre, Artisans du Monde organise un marché de Noël équitable au Cloître des Récollets, en partenariat avec la Ville de Metz. Vendredi 2 et samedi 3 décembre de 10h à 19h, ainsi que dimanche 4 décembre de 10h à 18h, l’association Artisans du Monde investit la salle capitulaire du Cloître des Récollets, pour un grand marché de Noël bio, équitable et solidaire, en partenariat avec la Ville de Metz, labélisée « Territoire de commerce équitable ». Au sein de cette expo-vente, les visiteurs et chalands pourront accéder à des stands proposant des produits issus du commerce équitable : crèches et décorations de Noël, jeux et jouets, produits alimentaires, vêtements, lainages, bijoux, cuirs, cosmétiques, décoration générale, arts de la table, carterie, musique, etc. https://metz.fr/ MAIRIE DE METZ

