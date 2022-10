Marché de Noël équitable d’Artisans du monde Ingersheim Ingersheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Marché de Noël équitable d'Artisans du monde, 26 novembre 2022, Ingersheim.

Haut-Rhin L’association « Artisans du Monde » poursuit sa belle tradition du Marché de Noël Equitable.

Vous y trouverez des produits alimentaires gourmands et des cadeaux originaux: crèches et décos de Noël, jeux, bijoux, cuirs, écharpes, sweats en coton bio…C’est l’occasion de soutenir les petits producteurs du Sud qui ont aussi beaucoup souffert de la pandémie. +33 3 89 23 42 16 Ingersheim

