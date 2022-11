Marché de Noël – Épouville Épouville Épouville Catégories d’évènement: EPOUVILLE

Seine-Maritime Épouville Le marché de Noël d’Epouville se tiendra le samedi 26 novembre de 12h à 18h30 et le dimanche 27 novembre de 10h à 18h, salle Gaston Grimaux à Épouville. Des promenades en calèche avec le Père Noël seront proposées le samedi uniquement de 14h à 17h. Buvette et restauration sur place. Entrée : 1€. Le marché de Noël d’Epouville se tiendra le samedi 26 novembre de 12h à 18h30 et le dimanche 27 novembre de 10h à 18h, salle Gaston Grimaux à Épouville. Des promenades en calèche avec le Père Noël seront proposées le samedi uniquement de 14h à 17h. Buvette et restauration sur place. Entrée : 1€. +33 2 35 30 07 40 https://www.epouville.com/ Épouville

