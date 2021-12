Sarreguemines Sarreguemines Moselle, Sarreguemines MARCHÉ DE NOËL ÉPHÉMÈRE Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines Moselle Sarreguemines Prenant place dans les cellules de la galerie marchande du Carré Louvain, de nombreux artisans et producteurs, parmi lesquels de nombreux habitués de nos marchés des producteurs locaux, vous proposent tout leur savoir-faire !

Port du masque obligatoire et présentation du pass sanitaire dans les zones de restauration.

