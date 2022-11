Marché de Noël – Ephad Sainte Famille Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Nueil-les-Aubiers

Marché de Noël – Ephad Sainte Famille Nueil-les-Aubiers, 26 novembre 2022, Nueil-les-Aubiers. Marché de Noël – Ephad Sainte Famille

3 Impasse du Grand Logis Salle du Bourgneuf Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

2022-11-26 – 2022-11-26

Salle du Bourgneuf 3 Impasse du Grand Logis

Nueil-les-Aubiers

Venez préparer Noël et découvrir les réalisations avec la participation des résidents de l'EHPAD Saint-Famille.

Boisson offerte par l'association.

Boisson offerte par l’association. Venez préparer Noël et découvrir les réalisations avec la participation des résidents de l’EHPAD Saint-Famille.

Boisson offerte par l’association. +33 5 49 80 65 65 non-communiqué

Salle du Bourgneuf 3 Impasse du Grand Logis Nueil-les-Aubiers

